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Украину растерзают адская жара и аномальный холод: появился апокалиптический прогноз

2 августа 2021, 04:22
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В Украине возникнут проблемы с водоснабжением из-за аномальных зим.

Погода в Украине
/ pixabay

Уже в скором времени в Украине вполне регулярными станут потопы и подтопления, ведь из-за жары в атмосферу поступает больше влаги, и осадки становятся более интенсивными.

Лето в Украине будет жарким и засушливым, зимой тоже станет немного теплее. Однако из-за отсутствия баланса в атмосфере время от времени будут происходить аномальные похолодания. Сильные снег и морозы будет приносить из Арктики, пишет ВВС Украина.

Предупреждается, что одновременно с этим снежный покров недолго будет задерживаться на земле. Из-за этого возникнут проблемы с водоснабжением, потому что у большинства рек в Украине именно снежное питания.

Кроме того, без снега зимой не будет успевать перегнивать трава, из-за чего весной она может становиться первопричиной лесных пожаров. Засухи и сильный ветер будут способствовать этому, а также они могут приводить к возникновению пылевых бурь.

Таким образом, климат будет становиться все более непредсказуемым, возрастет количество аномальных погодных явлений, среди которых длительные тепловые волны, пожары, засухи, торнадо и ураганы, отметила Ирина Ставчук, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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