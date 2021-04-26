Украину в конце апреля засыпало снегом: где бушует непогода

Погода в Украине серьезно испортилась, выпал снег/ УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 26 апреля, резко ухудшилась. В ряде регионов посреди весны выпал снег.

В частности, снегопады зафиксировали в Черкасской области, передает ТСН. Слой снега в несколько сантиметров выпал в Умани. Но он сразу тает, так как температура воздуха в городе близка к нулю. В областной службе автомобильных дорог предупредили о непогоде и призвали водителей быть осторожными из-за снегопадов.

Также об ухудшении погоды в своих регионах сообщают пользователи соцсети Facebook. В частности, снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.

"И снова зима. И снова я на трассе Киев - Полтава. Снег просто сечет. Дорога - ну, очень скользкая. Температура ноль. Надеюсь, все будет хорошо", - написала Нина Южанина в Facebook.

"Богуслав, Украина. 26 апреля 2021. Чтобы фейсбук напоминал об этом климатическом сбое", - написал Алексей Репик и опубликовал фото заснеженной улицы.

В Богуславе выпал снег / Фото facebook.com/alex.ryepik

"Весна никак не победит холод. 26.04.2021", - отметил Валерий Полянчук и также опубликовал фото.

Украину засыпало снегом / Фото Facebook

Фото Facebook

Снег выпал и в Карпатах. На высокогорье столбики термометров показали -5 градусов.

"По состоянию на 7:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Fаcebook.

26 апреля в Карпатах выпал снег и ударил мороз / facebook.com/chornogora.rescue112

К слову, такие погодные сюрпризы в ближайшие дня возможны чуть ли не по всей Украине, так как на территорию страны ворвалась масса арктического воздуха. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем будет немного теплее. Столбики термометров поднимутся до +7 до +10.

Существенное потепление придет в Украину уже в четверг, 29 апреля. Но синоптики предупреждают, что в западных областях пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем - до +17...+19, а ночью - до +5 градусов.

30 апреля дожди с грозами, помимо западных областей, охватят центральные и северные регионы Украины. Теплее всего будет в Николаевской, Закарпатской, Киевской и Винницкой областях - там синоптики обещают до +21 градуса.

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