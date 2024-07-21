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В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2024, 17:24
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Магнитная буря, которая накрыла Украину, будет бушевать почти целую неделю.
солнце, погода, магнитная буря
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: pixabay

В Украине затягивается новая магнитная буря. Ожидается, что она продлится почти целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Этот геомагнитный шторм ворвался сразу после окончания предыдущего. 17 июля этот шторм ударил с мощностью в 3 балла. Уже на следующий день его мощность выросла до почти 5-ти баллов. На таком же уровне он продержался целых три дня.

21 июля магнитная буря внезапно усилилась. Она стала почти 6-балльной. Ожидается, что 22 июля магнитная буря станет 4-балльной, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С и М. Сообщается, что 19 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 67 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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