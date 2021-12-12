В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого Николая

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на предстоящей неделе будет морозной и с осадками.

Как прогнозируют синоптики, 13 декабря, в стране, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в западных областях – снега. Температура ночью и днем в западных и восточных областях около 0.

В западных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода на неделю

Во вторник и среду, 14-15 декабря в южной части умеренные, ночью 14 декабря и в большинстве западных, центральных и северо-восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью и днем от -3 до 3 тепла, в Карпатах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 мороза.

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В четверг, 16 декабря, в западных, северных и центральных областях, 17-18 декабря во всех регионах Украины, ожидается снег. Температура ночью и днем от 4 мороза до 3 тепла, на юге страны днем до 5° тепла, в Карпатах ночью 3-9 мороза, днем 0-6 мороза.

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Погода на День святого Николая 19 декабря

По прогнозу ресурса Ventusky, в ночь на 19 декабря в Карпатах насыплет снега до полуметра, в близлежащих горных районах - до 10-15 сантиметров. Во Львове 13-14 сантиметров.

Днем 19 декабря в Карпатах слой снега будет высотой 56 сантиметров.

А вот в ночь на 20 декабря в Карпатах высота снежного покрова вырастет до 64 сантиметров, в близлежащих горных районах – до 20-30.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса. Она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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