В Украину идет похолодание: в каких областях будет мороз

Синоптики предупреждают об опасности из-за тумана.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-idet-poholodanie-v-kakih-oblastyah-budet-moroz-10612286.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях температура погода опустится до -3 градусов

Где ожидается туман и дождь

В каких областях температура воздуха повысится до +14

Погода в Украине 8 ноября будет туманной и местами дождливой. В Украину идет небольшое потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики прогнозируют сильный туман - видимость 200-500 м. Объявлен І уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха может снизиться до 3 градусов мороза, а днем повысится до 14 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: ventusky

Погода 8 ноября

В Украине 8 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в восточных и Сумской областях. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° тепла; днем 4-9°, на Закарпатье и в южной части 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 8 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +3...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: meteoprog

Погода 8 ноября в Киеве

В Киеве 8 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред