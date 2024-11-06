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Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2024, 06:30
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Эта магнитная буря внезапно усилилась и очень затягивается.
магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как долго продлится магнитная буря
  • Когда страну атакует новая магнитная буря
  • Какой силы будет магнитная буря

Украину атаковала мощная магнитная буря, она жестко усилилась и затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну еще 25 октября. Тогда её мощность была на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день она выросла до 5-ти баллов. На таком уровне она продержалась до 28 октября включительно. С 29 октября до 1 ноября включительно мощность магнитной бури остановилась на отметке почти 7 баллов. На протяжении следующих двух дней мощность бури уменьшилась до 5-ти баллов.

видео дня

4 ноября мощность бури резко усилилась. Она стала вновь почти 7-балльной. На следующий день её сила вновь уменьшилась до 5-ти баллов. Ожидается, что на таком же уровне она продержится до 7 ноября включительно, после чего пойдет на спад.

Новая магнитная буря ворвется в страну уже 10 ноября с 4-балльной мощностью. 12 ноября она станет 3-балльной, но через день начнется еще одна 4-балльная буря.

магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 4 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 83 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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