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Будет валить снег и дождь: где температура воздуха опустится до -5

Ангелина Подвысоцкая
5 ноября 2024, 19:24
357
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет штормовой ветер.
погода
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Где будет высокий уровень пожарной опасности
  • В каких областях прогнозируют снег и дождь
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Погода в Украине 6 ноября будет снежной и дождливой. Также будет морозная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине продолжается стужа. Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, а днем повысится до 13 градусов тепла максимум. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Также ожидается штормовой ветер на востоке и северо-востоке страны.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 6 ноября
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября / фото: ventusky

Погода 6 ноября

В Украине 6 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в восточных и северо-восточных областях. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на крайнем юге страны до 12°, в восточных областях 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 6 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

погода 6 ноября
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября / фото: meteoprog

Погода 6 ноября в Киеве

В Киеве 6 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 ноября
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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