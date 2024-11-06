В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

Вы узнаете:
- В каких областях температура погода опустится до -3 градусов
- Где ожидается туман
- В каких областях температура воздуха повысится до +15
Погода в Украине 7 ноября будет туманной и сухой. В Украину идет небольшое потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине будет сухая погода. В западных областях ночью будет 3 градуса мороза.
Днем температура воздуха в южных областях будет +15 градусов. В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, однако преимущественно сухой.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 7 ноября
В Украине 7 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге страны до 14°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +14
По данным meteoprog, 7 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +2...+10 градусов.
Погода 7 ноября в Киеве
В Киеве 7 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.
Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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