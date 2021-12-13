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В Украину идет снежный шторм и ураган

13 декабря 2021, 23:05

О наступлении метеорологической зимы говорить пока рано.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу недели будет снежной, местами может выпасть до полуметра и даже больше снежного покрова.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни погодные условия на большей части Украины будут напоминать классический ноябрь.

Температура будет колебаться около нуля, небо будет покрыто облаками, вероятны туманы.

Снег, дождь, мокрый снег, местами гололедица ожидаются преимущественно на Правобережье.

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"В первой половине недели на погоду в левобережной части Украины будет влиять западная периферия мощного азиатского антициклона, поэтому здесь существенных осадков не ожидается", - рассказал Кибальчич и добавил, что на остальных территориях сохранится влажная погода.

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16-17 декабря будет характеризоваться некоторой перестройкой атмосферной циркуляции над Восточной Европой, из-за чего уже в пятницу и на выходных,

17-19 декабря усилится ветер преимущественно северо-западного направления, снизится атмосферное давление и периодически будут выпадать осадки в виде снега и мокрого снега.

В этот период погода уже больше будет напоминать зимний сезон, однако температура все еще останется высокой, как для декабря.

И хотя о наступлении метеорологической зимы говорить пока рано (из-за высокой температуры воздуха), снега станет больше.

"Высота первого снежного покрова будет очень символичной - от 1 до 10 см, и лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 см, в высокогорных районах до полуметра и даже больше!", - заявил синоптик.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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