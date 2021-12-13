Украинцев предупредили о погодной аномалии на День Николая и Новый год

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В Украине до Нового года больших морозов ждать не стоит, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

В комментарии изданию Obozrevatel он также спрогнозировал погоду в канун новогодних праздников.

Он говорит, что в канун Нового года, 31 декабря, больших холодов ожидать также не стоит.

Вместе с тем синоптик прогнозирует, что во второй половине декабря будут нехарактерные для зимы погодные условия. Ожидаются колебания температуры около 0 градусов с ночными "минусами" и дневными "плюсами".

Прогноз погоды на День святого Николая

На День святого Николая, 19 декабря, в Украине будет теплая погода, сильных морозов не предвидется. Но в большинстве регионов будут небольшие осадки, подчеркнул он.

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"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать", – добавил Деркач.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Она не согласна с многочисленными прогнозами о том, что Украине грозит самая суровая зима.

"Ожидается - январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - добавила Балабух.

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