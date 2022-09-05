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В Украину идут заморозки: синоптик рассказал, когда и где ждать -5 градусов

5 сентября 2022, 13:47

В ближайшие дни погода в Украине изменится. В ряде регионов объявлен первый и второй уровень опасности.

В Украину идут заморозки: синоптик рассказал, когда и где ждать -5 градусов
В Украину идут заморозки, предупредил синоптик / Фото УНИАН, pixabay.com

Погода в Украине испортится. Синоптик предупредил, что в Украину идут заморозки. Температура воздуха опустится практически по всей территории страны кроме Закарпатья и южной части.

Заморозки ожидаются ночью 6-8 сентября.

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"На поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в предупреждении ГосЧС.

Отмечается, что в Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал Главред, народный синоптик Стас Щедрин ранее прогнозировал, что Украину накроют дожди и сильное похолодание. Температура воздуха снизится до +14…+22 °С в дневные часы и до +6…+13 °С – в ночные. Также, по его словам, в ближайшее время в северо-западных (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской) и Сумской областях местами возможны ночные заморозки.

Прогноз погоды в Украине на осень 2022

Как сообщал Главред, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух говорила, что погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет.

Синоптик Wisemeteo обещал, что погода в Украине в сентябре 2022 года практически по всей территории страны будет жаркой. Во всех областях, кроме западных, столбики термометров в отдельные дни поднимутся до +34 градусов. Жарче всего будет в восточных и южных регионах.

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