В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

Когда ждать бабье лето 2022 - прогноз синоптика / Фото pixaby

Погода в Украине в ближайшее время сильно изменится - в страну идут довольно ощутимые заморозки. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Стас Щедрин.

В ближайшее время в северо-западных (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской) и Сумской областях местами возможны ночные заморозки, написал синоптик на своей странице в Facebook.

Щедрин прогнозирует, что Украину накроют дожди и сильное похолодание. Температура воздуха снизится до +14…+22 °С в дневные часы и до +6…+13 °С – в ночные.

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Прогноз погоды по Украине - карта / facebook.com/Stas1234567

При этом тепло в Украину еще вернется, прогнозирует народный синоптик уточнил. По его словам, бабье лето 2022 придет в Украину в октябре.

Прогноз погоды в Украине на осень 2022

Как сообщал Главред, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух говорила, что погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет.

Синоптик Wisemeteo обещал, что погода в Украине в сентябре 2022 года практически по всей территории страны будет жаркой. Во всех областях, кроме западных, столбики термометров в отдельные дни поднимутся до +34 градусов. Жарче всего будет в восточных и южных регионах.

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