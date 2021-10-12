Возвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали сроки

В отдельных регионах температурные показатели будут соответствовать периоду бабьего лета.
В ближайшее время погоду будут формировать циклоны, которые формируются над Северной Атлантикой и Средиземноморьем, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как написал он в Facebook, атмосферное давление снизится, прогнозируется облачная погода, пройдут дожди.
Синоптик уточнил, что суточные колебания температуры уменьшатся: ночью будет 3-8° тепла, днем 9-14°.
Постригань добавил, что 14 октября циклон покинет Украину, осадки постепенно прекратятся. По предварительным оценкам, к концу недели будет доминировать преимущественно сухая погода.
Обратим внимание, что по данным метеоресурса Ventusky, в конце недели в Украине стоит ожидать существенного повышения температуры.
В отдельных регионах температурные показатели будут соответствовать периоду бабьего лета. В частности, в южных областях и в захваченном РФ Крыму прогнозируется до +20 градусов.
Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.