Врежет аномальная жара, атакуют шквалы с градом: украинцам назвали сроки

Июнь 2022 года начался аномальным теплом с температурами +27-29°. Среднесуточные температуры +19-22°, что на 3-5° выше нормы.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, такие погодные условия указывают на то, что атмосфера перешла на летний режим, когда главным фактором погоды становится конвекция.

"Именно она определяет термодинамическую неустойчивость атмосферы, при которой типично утром безоблачное небо, после обеда гремят грозы, а к вечеру все успокаивается", - пояснил он.

Синоптик прогнозирует, что в ближайшие дни в центральной Украине удержится аномально теплая погода с температурой ночью +9-14º, днем +23-28º.

Он добавил, что в воскресенье погода изменится: ожидаются дожди. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. При этом температура несколько снизится.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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