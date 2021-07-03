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Жара до +34 и грозы: синоптик уточнил погоду в Украине на сегодня

3 июля 2021, 09:25
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Температура воздуха по стране будет отличаться: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке.

Гроза
Сегодня по Украине прокатятся грозы, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 3 июля будет дождливой. Осадки ожидаются по территории всей страны. При этом температура воздуха будет достаточно высокой. Показатели температуры будут несколько отличаться: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на выходных по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах во время грозы ожидается град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Сегодня в Карпатах и на Левобережье, а 4-5 июля в центральных областях и южной части страны местами возможны значительные дожди ливневого характера.

Температура воздуха ночью 15-21 градус выше нуля, в западных областях – от +11 до +16; днем 23-29 градусов тепла, на востоке страны - до +34.

Погода в Украине 3 июля 2021 / meteo.gov.ua

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Отметим также, что на 3 июля синоптик объявил в Украине штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый. Сегодня днем ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что с 11-12 июля в Украину придут дожди и бури. С 18 до 28 июля будет жарко, а с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода в Украине продержится до конца месяца.

Кроме того Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август 2021 обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".

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