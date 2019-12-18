Известный хакер назвал минусы Telegram: какой мессенджер лучше

Мессенджер Signal лучше, чем Telegram, полагает хакер / Reuters

Минусами мессенджера Telegram является то, что он не имеет открытый исходный код, не использует стандартные криптографические протоколы и по умолчанию не использует сквозное шифрование.

Всеми этими свойствами обладает другой мессенджер - Signal, рассказал известный американский хакер Эндрю Ауренхаймер в интервью Liga.tech.

Собеседник добавил, что все мессенджеры не супербезопасны и, вероятно, имеют ошибки.

"…По крайней мере, Signal имеет открытый исходный код, использует стандартные криптографические протоколы и по умолчанию использует сквозное шифрование… это лучше, чем Telegram, который не обладает этими свойствами", - заявил хакер.

Ранее российский программист, бизнесмен, один из создателей соцсети ВКонтакте, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждал, что мессенджер WhatsApp (принадлежит американской компании Facebook) на смартфонах используется в качетве троянского коня.