BMW изменила свой логотип, разозлив и разочаровав людей

Новая эмблема слишком плохо считывается на автомобилях и выглядит блекло.
Автомобильный гигант BMW впервые за 23 года решил сменить свой логотип. Правда, итоговый результат разочаровал очень многих, ведь получился слишком блеклым.
Основных изменений оказалось два. Первое - отказ от трехмерного эффекта. Новый логотип стал плоским. Это вполне закономерное решение, ведь основной тренд современного дизайна - простота и считываемость.
А вот с последним у логотипа BMW теперь проблемы. Ведь в компании решили отказаться от черного кольца, сделав его полностью прозрачным. В результате BMW знак очень плохо смотрится на белых и просто светлых автомобилях.
Автор издания The Verge даже выпустил статью, в которой объяснил, что новый логотип BMW - это все плохое, что сейчас есть в современном дизайне. Обновленная эмблема плохо считывается, не запоминается, ее трудно увидеть и в целом она слишком посредственная.
А вот пользователи соцсетей были уже менее сдержанными в выражениях.
Сама BMW никак не прокомментировала изменения. А вот, кстати, как вообще менялся логотип компании за все время существования бренда.
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