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BMW изменила свой логотип, разозлив и разочаровав людей

5 марта 2020, 16:49

Новая эмблема слишком плохо считывается на автомобилях и выглядит блекло.

BMW 8 серии Coupe M
BMW 8 серии Coupe M / BMW

Автомобильный гигант BMW впервые за 23 года решил сменить свой логотип. Правда, итоговый результат разочаровал очень многих, ведь получился слишком блеклым.

Основных изменений оказалось два. Первое - отказ от трехмерного эффекта. Новый логотип стал плоским. Это вполне закономерное решение, ведь основной тренд современного дизайна - простота и считываемость.

А вот с последним у логотипа BMW теперь проблемы. Ведь в компании решили отказаться от черного кольца, сделав его полностью прозрачным. В результате BMW знак очень плохо смотрится на белых и просто светлых автомобилях.

Сравнение старого и нового символа BMW
Сравнение старого и нового символа BMW / The Verge

Автор издания The Verge даже выпустил статью, в которой объяснил, что новый логотип BMW - это все плохое, что сейчас есть в современном дизайне. Обновленная эмблема плохо считывается, не запоминается, ее трудно увидеть и в целом она слишком посредственная.

Пример расположения новой эмблемы на автомобиле
Пример расположения новой эмблемы на автомобиле / The Verge

А вот пользователи соцсетей были уже менее сдержанными в выражениях.

Новый логотип BMW - это просто старый логотип BMW.
Нужно уволить человека, который придумал новый логотип BMW.
Такое чувство, будто они прекратили разработку дизайна на половине.
BMW сменила свой логотип на это убожество.

Сама BMW никак не прокомментировала изменения. А вот, кстати, как вообще менялся логотип компании за все время существования бренда.

Все логотипы BMW
Все логотипы BMW

Также мы рассказывали о лучших и худших автомобилях 2019 года по версии ведущего Top Gear.

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