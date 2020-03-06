Многострадальная Fallout 76 появилась в Steam

Кадр из Fallout 76 / itc.ua

У Fallout 76 хватает проблем и недостатков, но игра все равно сумела найти своих фанатов. Вероятно, теперь их количество увеличится, ведь у игры наконец-то появилась страница в Steam.

Правда, информации на ней не так уж много. Есть лишь пара роликов и скриншотов, а также описание в один абзац и предупреждение, что в игре очень много насилия, алкоголя, нецензурной лексиси и наркотиков.

Страница Fallout 76 в Steam

Fallout 76 дата выхода в Steam - 7 апреля 2020 года. А вот цена игры не раскрывается.

А пока игра доступна лишь через Bethesda Launcher. И на консолях PlayStation 4 и Xbox One, само собой.

Fallout 76 вышла 23 октября 2018 года. Игроки плохо ее приняли, так как от продолжения известной серии ролевых игр Fallout ожидали многого, но никак не пародию на MMO. Критики ругали игру за отсутствие NPC, устаревший игровой движок и скучный геймплей. Но Bethesda постарается исправить если не все, то многие недостатки игры с релизом обновления Wastelanders.

Fallout 76 - системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Процессор: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 60 GB

Рекомендованные:

ОС: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 60 GB

Fallout 76 - трейлер