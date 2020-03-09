В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали популярного героя комиксов Спауна

Концепт-арт Спауна

Студия NetherRealm представила новый трейлер своего популярного файтинга Mortal Kombat 11. В нем показали последнего DLC-бойца из Kombat Pack - Спауна.

Спаун - герой одноименной серии комиксов, созданной Тоддом Макфарлейном. Персонаж раньше был агентом ЦРУ, но его убили, и тот попал в Ад. В результате сделки с демоном он получил сверхспособности и вернулся в реальный мир. Там он начал борьбу как с криминалом, так и со сверхъестественными сущностями.

В трейлере можно увидеть, как умело Спаун обращается с цепями и оружием, а также не стесняется сдирать со своих врагов кожу. В Мортал Комбат 11 фаталити у всех довольно жестокие, но Спаун легко вырывается в лидеры по количеству крови.

Mortal Kombat 11 - трейлер Спауна

Вместе со Спауном в МК11 появится набор костюмов для Коталь Кана, Джеки Бриггс и Эррона Блэка в стиле приключенческих фильмов. А Джаки получит еще один скин, благодаря которому она сможет сама стать Спауном.

Если у вас куплен Kombat Pack, то Спаун и скины вам станут доступны уже 17 марта. Всем остальным предстоит подождать дополнительную неделю.

Mortal Kombat 11 - файтинг, который вышел во всем мире 23 апреля 2019 года на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Но не в Украине, так как Mortal Kombat 11 у нас запретили.