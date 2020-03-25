У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam

Outer Wilds / Mobius Digital

Магазин Epic Games Store известен тем, что часто платит разработчикам игр, чтобы те делали свои проекты временными эксклюзивами платформы. Так случилось и с космическим приключением Outer Wilds, но теперь оно наконец-то получило дату выхода в Steam.

Студия Mobius Digital работала над своей игрой свыше семи лет. Дату выхода в Steam она объявила в коротком трейлере, заодно похваставшись высокими оценками критиков.

Outer Wilds – трейлер

Outer Wilds дата выхода в Steam – 18 июня. У игры уже есть своя страница в магазине Valve.

Страница Outer Wilds в Steam

В Outer Wilds действие разворачивается в солнечной системе, которая будет уничтожена через 22 минуты после старта игры из-за вспышки сверхновой звезды. Но главный герой застрял во временной петле, потому смерть ему не грозит. Раз за разом переживая эти 22 минуты, он должен исследовать планеты системы и найти способ спастись.

Игру номинировали сразу на несколько позиций во время церемонии награждения лучших игр The Game Awards. Также во время церемонии Golden Joystick ее назвали лучшей инди-игрой 2019 года.

На Xbox One, PS4 и PC (EGS) Outer Wilds вышла еще в мае 2019 года. Но скоро игра наконец-то будет и в Steam.

Outer Wilds – прохождение