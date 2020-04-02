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Шутки и лживые анонсы: как создатели видеоигр разыгрывали всех на 1 апреля

2 апреля 2020, 16:04

День смеха в игровой индустрии прошел на ура.

Шутка на 1 апреля от создателей Crysis
Шутка на 1 апреля от создателей Crysis / Crytek

1 апреля – всемирный день смеха, который также называется днем дурака. Во время него все постоянно шутят и разыгрывают друг друга. Игровые студии не стали исключением, потому шутки и фейковые анонсы посыпались шквалом. Собрали для вас самые интересные первоапрельские розыгрыши от видеоигровых студий.

Crytek, ответственная за серию Crysis, обновила официальный сайт серии. На нем видно главного героя, который просто стоит при мелькающем свете. Фанаты тут же подумали об анонсе или ремастере, но в ключевых словах HTML-кода нашли фразу "April Fool", то есть все оказалось простым розыгрышем.

Розыгрыш Crytek
Розыгрыш Crytek

Создатели Don’t Starve Together выпустили забавную анимационную короткометражку о сне, в котором маленький мальчик стал героем.

В For Honor от Ubisoft все персонажи превратились в карликов.

По популярной онлайновой игре Warframe запустили лайфстайл-видеоблог MoreFrame, в котором есть все, что нужно. То есть ASMR, крафт, видео с едой и многое другое.

Зобми-экшен Dying Light запустил событие-кроссовер с кубической игрой Unturned. Которая, кстати, тоже про зомби, так что тут все логично.

Создатели Minecraft решили не мелочиться и добавили в игру вообще все. Патч Snapshot 20w14∞ призван показать в игре все возможные варианты реальности.

Разработчики мобильной Asphalt 9 решили продвинуть технологии вперед и разработали метод управления при помощи одного лишь взгляда.

Из хоррора Bendy сделали королевскую битву в духе Fortnite и PUBG, потому что сейчас так модно.

Авторы гоночной серии DiRT показали игру DiRT Rollers, в которой вместо автомобиля вы будете управлять камнем.

Кадр из
Кадр из DiRT Rollers

Создатели Football Manager решили окунуть игру в атмосферу 1888 года.

Football Manager 1888

И это далеко не все примеры. В особенности отличились японские компании, которые даже для самых небольших мобильных игр подготовили особые события и шутки.

Впрочем, некоторые на это 1 апреля воздержались от юмора. Это связано с эпидемией коронавируса, которая бушует во всем мире. Потому отдельные компании и студии просто пожелали блага и здоровья всем в мире.

1 апреля день дурака день смеха игры консольные игры игры на ПК мобильные игры
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