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Intel потроллила процессоры Apple и призвала переходить на ПК

12 февраля 2021, 19:15

Первые основательно "проехалась" по компьютерам Mac с процессором Apple M1, доказывая преимущество своих чипов над продукцией соперника.

Intel высмеяла Apple / 9to5Mac

На днях корпорация Intel запустила рекламную кампанию Go PC ("Перейди на ПК"), в которой активно высмеивает недостатки Mac, доказывая преимущество своих чипов над продукцией соперника.

В частности, появилось уже два твита про преимущества ПК с Windows: они лучше совместимы с играми и у них есть сенсорные экраны и поддержкой стилуса.

Задействовала компания и YouTube-блогера Джона Реттингера, который почти десять минут рассказывал о преимуществах ноутбуков на Windows над MacBook: у Mac нет порта USB-A, Mac не может выводить изображение более чем на один внешний монитор, у них более ограничен модельный ряд и конфигурации.

Возможно, это реакция на то, что ранее в продуктах Apple использовались чипы Intel, но летом 2020 года компания отказалась от них в пользу собственных чипов M1, которые показали более высокую производительность. Или это запоздалая ответочка на кампанию Apple из 2000-х – тогда у них выходили ролики со слоганом Get a Mac ("Купи Mac") и двумя актёрами: старый и неуклюжий изображал ПК, а весь такой модный, молодёжный и простой играл Mac, показывая, что Mac намного проще и современнее.

Что примечательно, Intel поддерживает партнёрские отношения с Apple с 2005 года, и, хотя сейчас у Apple есть компьютеры со своими собственными чипами, некоторые Mac все ещё поставляются с процессорами Intel. Ожидается, что Apple окончательно перейдёт на собственную линейку процессоров к концу 2022-го.

"Если вы можете запустить ракету и Rocket League, вы не на Mac". Стоит отметить, что в 2020 году разработчики Rocket League прекратили поддержку игры на macOS.

Напомним, что ранее стало известно о планах Apple по выпуску двух новых Mac Pro, один из которых является прямым обновлением текущего Mac Pro и будет по-прежнему использовать тот же дизайн, что и версия, выпущенная в 2019 году. Ему достанутся процессоры от Intel, однако в будущем всё-таки планируется переход на собственные ARM-чипы Apple M1.

Кроме того, Apple разрабатывает недорогой внешний монитор на замену Thunderbolt Display, который продавался за 999 долларов, но в 2016 году был снят с производства. Он станет дешевле благодаря матрице, ориентированной на обычных пользователей, а не на профессионалов. При этом яркость и контрастность сделают на уровне самых топовых моделей.

Apple MacBook Pro MacBook Intel
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