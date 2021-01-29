Такого у iPhone ещё не было – появились свежие подробности о новом Айфоне 13

Появились свежие подробности об iPhone 13 / Apple

За последние несколько лет объём постоянной памяти смартфонов значительно возрос и когда-то считавшимися неплохими 128 ГБ теперь являются едва ли не минимально допустимыми.

На днях известный инсайдер Джон Проссер, раскрывший немало подробностей об iPhone 12 и других новинках Apple еще до их премьеры, рассказал, что в линейке iPhone 13 будет как минимум одна модель с достаточно большим объёмом постоянной памяти.

Ожидается, что топовая конфигурация iPhone 13 Pro будет оснащаться памятью объёмом 1 ТБ, что вдвое больше, нежели максимальный объём памяти в линейке смартфонов iPhone 12. До сих пор подобным объёмом постоянной памяти могли похвастать единичные смартфоны, такие как Samsung Galaxy S10+, Smartisan R1 и ASUS ROG Phone II Ultimate Edition.

На текущий момент неизвестно, планирует ли компания увеличить минимальный объём памяти в базовой модели, который сейчас составляет 128 ГБ. Вторым же заметным изменением в будущих iPhone 13 может стать знаменитая "чёлка" – по словам инсайдера, CAD-схемы иллюстрируют её уменьшение в высоту при сохранении ширины.

Впрочем, если это и произойдет, то только в следующем году. Ранее другой инсайдер сообщал, что Apple может прервать череду новых номерных моделей и выпустить iPhone 12S со сканером пальца в более современном формате.

Так, в частности, вместо iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут iPhone 12S mini, iPhone 12S, iPhone 12S Pro и 12S Pro Max соответственно. Источники уверяют, что их дизайн почти не изменится, однако толщина корпуса увеличится на 0,26 мм, а блока основной камеры – на 0,9 мм. Сама же камера получит сапфировое стекло. Старшим же моделям Pro и Pro Max приписывают экраны LTPO с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц, а также технологию Freesync, которая позволит избежать возможных разрывов изображения.

Ожидается, что компания Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.

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Ранее стало известно о планах Apple выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".