Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта

ИИ помог восстановить "Ночной дозор" Рембрандта / The Guardian

Когда в дело вступают технологии – искусственный интеллект помог исследователям в восстановлении оригинального вида картины "Ночной дозор" 1642 года нидерландского художника Рембрандта Гарменсзона ван Рейна.

В 1715 году картину переместили в другое место, и чтобы она поместилась на стену, её обрезали со всех четырёх сторон. В этом, к слову, нет ничего удивительного – даже после отрезания примерно полуметра сверху и по краям, оно все равно остается огромным (4 на 4.5 метров).

Теперь ИИ дорисовал утраченные части, используя копию картины за авторством другого голландского художника, Геррита Люнденса. На восстановленной картине появились три новых персонажа, а также была возобновлена фигура барабанщика справа. Искусствоведы говорят, что их наличие меняет перспективу и даже вносит коррективы в сюжет повествования.

Обрезанная версия:

Восстановленная картина:

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Старший научный сотрудник Государственного музея в Амстердаме Роберт Эрдманн рассказал, что для начала "Ночной дозор", а также её копию тщательно отфотографировали. Затем исследователи масштабировали изображения, а искусственный интеллект помог приблизить недостающие части к стилю Рембрандта.

Посетителям амстердамского музея покажут восстановленную картину в ближайшие месяцы — а пока можно посмотреть небольшой документальный фильм о проделанной работе.

В марте этого года один из самых известных музеев Франции "Лувр" оцифровал всю имеющуюся коллекцию экспонатов и создал бесплатную онлайн-экспозицию для всех.

В нее вошли почти полмиллиона предметов искусства, включая картины, скульптуры, текстиль, украшения и мебель. По словам президента Лувра Жан-Люка Мартинеса, коллекция будет постоянно пополняться.