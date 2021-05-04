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Источник рассказал, когда ждать первый гибкий Айфон

4 мая 2021, 15:55
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Ожидается, что в основу его экрана ляжет новая технология с использованием серебряных нанопроводов, что позволит заметно повысить прочность дисплея.

Apple
Первый гибкий Айфон выйдет только в 2023 году / Reuters

Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple, раскрыл свежие подробности о том, когда компания начнёт выпускать складные устройства.

По его словам, уже в 2023 году стоит ждать появления 8-дюймового iPhone с гибким экраном. В основу его экрана ляжет новая технология с использованием серебряных нанопроводов, что позволит заметно повысить прочность дисплея.

В своей новой аналитической записке Куо пишет, что складные смартфоны станут неотъемлемой частью флагманского сегмента любого крупного производителя. В ближайшие годы именно этот тип аппаратов будет способствовать замене прежних флагманских устройств на более новые и Apple станет крупнейшим поставщиком в этом сегменте.

К сожалению, никакой информации о хотя бы примерной цене условного iPhone Fold источник не раскрыл. Ожидается, что она будет находиться на уровне стоимости iPhone 12 Pro Max в одной из топовых комплектаций (〜$1399). Сейчас в компании разработаны прототипы складных экранов для внутреннего тестирования, однако полноценного прототипа складного смартфона на текущий момент пока нет.

iPhone
Первый гибкий Айфон / концепт от Gilsing Design

Напомним, что ранее в этом году свой первый гибкий смартфон представила китайская Xiaomi – он называется MIX Fold и по конструкции корпуса напоминает Samsung Galaxy Fold 2, экран у которого складывается внутрь. По данным Gizmochina, компания реализовала более 30 000 устройств за первую минуту старта продаж.

О доступности нового устройства за пределами Китая пока ничего не сказали.

iPhone
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