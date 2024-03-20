Настоящее спасение: инженеры создали устройство для людей с расстройствами голоса

Устройство для людей с нарушениями голоса разработали на основе искусственного интеллекта.

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Инженеры создали устройство для людей с расстройствами голоса / Коллаж: Главред, фото: Tech Xplore

В мире появилось устройство, которое поможет говорить людям с дисфункцией голосовых связок. Это устройство почти не ощущается на теле. Оно было разработано на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Tech Xplore.

Устройство разработала команда инженеров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Оно способно обнаруживать движение мышц гортани человека и преобразовывать эти сигналы в звуковую речь с помощью технологии машинного обучения - с точностью почти 95%.

Как выглядит устройство

Крошечное устройство весит всего 7 г, а его размер чуть больше 3 см. Оно тонкое, похожее на пластырь, наклеивается на шею. Сообщается, что его можно наклеивать повторно.

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Устройство состоит из двух компонентов - сенсорный компонент с автономным питанием и исполнительный компонент. Каждый из них содержит два слоя: слой биосовместимого силиконового соединения полидиметилсилоксана, или PDMS, с эластичными свойствами, и слой магнитной индукции, изготовленный из медных индукционных катушек. Между этими двумя компонентами есть слой, содержащий PDMS, смешанный с микромагнитами, который генерирует магнитное поле.

Как работает устройство

Сенсорный компонент обнаруживает и преобразует сигналы от движения мышц в высокоточные электронные сигналы. Эти электронные сигналы затем преобразуются в речевые с помощью алгоритма машинного обучения. Исполнительный компонент преобразует речевые сигналы в голосовое выражение.

В экспериментах приняли участие восемь здоровых взрослых. После этого команда разработчиков будет расширять словарный запас устройства. Его будут тестировать на людях с нарушением голоса.

Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект - свойство искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

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