Научно-фантастическая выживалка про Чернобыль обзавелась датой выхода

Chernobylite выйдет в июле это года/ The Farm 51

Адвенчура с элементами выживания Chernobylite, о которой давно ничего не было слышно, обзавелась примерной датой релиза на PC, Xbox One и PlayStation 4. Игра выйдет уже этим летом, а если быть точнее – в июле.

Одновременно с этим анонсом Chernobylite получила последний крупный патч в раннем доступе, получивший название "The Final Stage", подготавливающий игру к релизу.

Изменения воистину глобальны:

Сюжет был полностью переписан;

В игре появились английская и русская озвучки;

Готовы текстовые локализации на 10 языков;

Новый саундтрек, написанный композитором Миколаем Стронски;

Новые настройки графики и оптимизация;

В игре появилась первая часть финального уровня "Ограбление" – полная версия выйдет в день релиза.

Трейлер Chernobylite

После выхода полноценной версии в июле, разработчики и дальше планируют поддерживать проект с помощью DLC. Они будут бесплатными для тех, кто купил игру до выхода из раннего доступа.

Для тех, кто впервые слышит о такой игре, Chernobylite – это научно-фантастическая игра на выживание в жанре "ужасы", в которой сочетаются свободное исследование мрачного мира, сложные бои, уникальный крафтинг и нелинейный сюжет. Игрокам предстоит выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения.