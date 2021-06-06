Научно-фантастическая выживалка про Чернобыль обзавелась новым трейлером

Новый трейлер Chernobylite / The Farm 51

Разработчики Chernobylite вернулись к началу – анонс ролевой выживалки был построен на образе женщины в красном, играющей на скрипке в разрушенном Чернобыле. И теперь Татьяне посвятили новый трейлер.

Главный герой Chernobylite, Игорь, возвращается в Зону отчуждения с целью исследовать таинственную пропажу своей возлюбленной Татьяны. Но время в этом месте идет совсем по-другому, нелинейно. Поэтому игроку предстоит сделать выбор, который повлияет не только на конечную судьбу протагониста, но и сможет изменить прошлое.

История Татьяны уже полностью открыта в игре, разработчики уже выпустили Мега-патч и до релиза занимаются правкой ошибок, улучшением контента и проверкой взаимосвязей различных элементов игры. Полная версия Chernobylite появится на РС, PlayStation 4 и Xbox One уже в следующем месяце. А версия для консолей нового поколения будет выпущена немного позже.

После выхода полноценной версии, авторы и дальше планируют поддерживать проект с помощью DLC. Они, к слову, будут бесплатными для тех, кто купил игру до выхода из раннего доступа.

Новый трейлер Chernobylite

Chernobylite – это научно-фантастическая игра на выживание в жанре "ужасы", в которой сочетаются свободное исследование мрачного мира, сложные бои, уникальный крафтинг и нелинейный сюжет. Игрокам предстоит выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения.