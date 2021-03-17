Кадр из Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Команда Rockstar представила пятый бандитский абонемент к Red Dead Online, огласив его наполнение и выпустив тематический трейлер.

Он включает в себя одежду, жесты, товары для лагеря (такие, как флаги и сторожевая собака), лошадиные гривы и усы, варианты оформления для хижины самогонщика и многое другое. Стоимость абонемента составляет 35 золотых слитков, а сам он будет актуален до 31 мая.

Кроме того, члены клуба Wheeler, Rawson & Co. – а к таковым автоматически причисляются все игроки – могут бесплатно разблокировать ряд наград: в их числе оружейные модификации, бесплатная карта способности, боеприпасы, брага для самогонного предприятия, RDO $ и не только.

Члены клуба, которые приобретут новый бандитский абонемент V за 35 золотых слитков до 23 марта 2021 года, получат компенсацию в размере 10 слитков. Таким образом, достигнув 80-го уровня клуба, они смогут полностью отбить затраты на покупку.

Судя по комментариям под трейлером свежего абонемента, игровое сообщество в очередной раз рассчитывало на то, что он принесёт больше контента, в частности больше одиночных заданий. Несмотря на разговоры о желании создавать больше одиночного контента для онлайн-части Red Dead Redemption 2, пока дело обошлось лишь тремя свежими заданиями, которые появились в феврале.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5