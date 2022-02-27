Россия угрожает падением 500-тонной МКС на мирных жителей США и Европы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин угрожает падением 500-тонной МКС на США или Европу из-за ввода США санкций против России в сфере высоких технологий / Открытые источники

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин начал угрожать падением международной комической станции МКС на США или Европу.

По его мнению вероятность обрушения на землю 500-тонной конструкции значительно повышается с вводом США санкций против России.

Речь идет об американском запрете на продажу в РФ продукции в сфере высоких технологий, а также о сокращении российского импорта высокотехнологичной продукции.

По мнению Рогозина, которое он выразил в своем Twitter-аккаунте, санкции США ударят по аэрокосмической промышленности РФ в целом, и по космической программе в частности. Что в свою очередь может повлечь непоправимые последствия.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого востока с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски – ваши.

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А вы готовы к ним? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер, дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера", - пишет он.

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