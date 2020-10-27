Тест скорости интернета: простые способы

Точная проверка скорости интернета — бесплатные тесты

Вам кажется, что провайдер дает вам меньшую скорость, чем прописано в договоре? До того как звонить в техподдержку и ругаться, Главред собрал факты.

Для начала: обычно провайдеры указывают в договоре скорость с приставкой "до": до 60, до 80, до 100 Мбит/с. Потому, если у вас, скажем, 80-мегабитный тариф, скорость наверняка будет ниже. Обычно скорость варьируется от максимальной планки более дешевого тарифа до максимальной планки вашего. Одним словом, вы можете рассчитывать на 60-80 Мбит/с.

Также важно осознавать, в чем измеряется скорость инета, и чем она непосредственно отличается от скорости загрузки. Вы ежемесячно платите провайдеру за ваш тарифный план — 60, 80, 100 Мбит/с и т.д. Тест скорости инета также использует аналогичный агрегатор, однако при загрузке данных через торрент-клиент используется непосредственно сама скорость загрузки. Скажем, если фильм у вас скачивается на скорости 7.5 Мб/с, это соответствует 60 Мбит/с. 100 Мбит/с = 12.5Мбайт/с. Не забывайте об этом.

И напоследок: провайдеры, как правильно, советуют измерять скорость подключения со встроенным кабелем, напрямую подключенном в компьютер или ноутбук. В квартирах кабель обычно идет до роутера или маршрутизатора, а оттуда в компьютер. Из-за этого скорость немного теряется, но потери незначительные.

Тест интернета через онлайн-сервисы:

SpeedTest — пожалуй, самый точный тест скорости интернета на сегодняшний момент, который нередко рекомендуют даже сами интернет-провайдеры.

На главной странице данного сайта первое, что бросается в глаза — это большая кнопка "Начать", также сервис автоматически определяет наш IP-адрес и провайдера. Зарегистрированным пользователям доступна история результатов.

У "Спидтеста" имеется официальное приложение для спит теста на мобильных устройствах, которое поддерживает смартфоны на базе операционных систем Android и IOS.

2ip.ua — украинский аналог "Спидтеста". Отличается высокой скоростью работы и архивацией ваших последних проверок. Ход диагностирования скорости интернета – сперва при скачивании, в конце при загрузке, отображается в реальном времени:

Если вы обнаружите, что ваша скорость интернета регулярно ниже, чем там, за которую вы платите, пришло время передать эти данные вашему интернет-провайдеру и запросить услугу улучшения вашего соединения.

Тест скорости инета на ПК:

Если вы воспользуетесь вышеупомянутыми сервисами для спид теста на протяжении длительного отрезка времени, то заметите, что показатели пропускной способности Интернета зачастую будут развиться, пускай и несущественно. Это нормальная практика, однако не совсем информативная, особенно когда связь работает с перебоями. Приложения, в отличие от веб-сервисов, позволяют мониторить сетевой трафик непрерывно в режиме реального времени. И в этом их главное преимущество.

NetTraffic

Программка NetTraffic, выпущенная в установочной и портабельной версиях, представляет собой небольшое окошко, постоянно висящее в углу экрана, где скорость подключения отображается в реальном времени.

Помимо сегодняшних данных, утилита также собирает статистику трафика за указанные пользователем временные отрезки.

TMeter

Более усовершенствованный, но в то же время простой в использовании инструмент для определения скорости инета. Помимо скоростных норм, утилита также накапливает статистику об IP-адресах посещенных интернет-ресурсов, портах, протоколах и другом.

Тест скорости интернета через командную строку:

Благодаря командной строке можно протестировать текущий ping и стабильность интернет-соединения, однако саму скорость своего подключения через нее вы определить, увы, не сможете.

Инструкция по тестированию:

Нажмите "Пуск";

В строке поиска напишите "cmd";

В результатах поиска появится "Командная строка";

Запустите ее от имени администратора;

Наберите в нее команду "ping google.com";

Нажмите "Enter" после чего вам будет показан отчет.

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