Умер автор культовой серии игр Syberia Бенуа Сокаль

Кадр из Syberia: The World Before / Бенуа Сокаль

Печальная новость пришла к нам из Бельгии: в возрасте 66 лет после долгой борьбы со сложной болезнью скончался художник и автор видеоигр Бенуа Сокаль.

Бенуа был одним из ведущих европейских авторов, работавших в жанре графической новеллы, но наибольшую известность он приобрел как создатель легендарной серии квестов Syberia.

Сокаль начинал карьеру как автор комиксов. В частности, он создал комикс про инспектора Канардо – антропоморфной утки-алкоголика, работающего частным детективом. Как и любой другой детектив, Канардо страдает от психологических проблем и частенько оказывается в опасных для жизни ситуациях. Однажды он даже столкнется с живущим в Сибири Распутиным – мистическим злодеем, годами терроризирующим местные деревни.

В 1996 году Сокаль начал работать с трёхмерной графикой. Его первым проектом стал квест Amerzone, а в 2002 году вышла первая из серии игр Syberia. Сокаль работал и над ее следующими частями. Последняя на данный момент, четвертая часть франшизы – Syberia: The World Before – еще находится в разработке, ее выход планируется в 2021 году.

В целом, Syberia – классический квест, опирающийся на традицию игр вроде Broken Sword или Grim Fandango. Главная героиня, Кейт Уолкер, под управлением игрока исследует локации, встречается с немногочисленными, но яркими персонажами, собирает предметы и решает с их помощью головоломки, постепенно становящиеся всё сложнее. К моменту выхода игры Сокаля такая формула уже начала всем надоедать, но Syberia завоевала популярность благодаря стилю, атмосфере и сюжету.

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Syberia с самого начала была проектом с уникальной концепцией, вдохнувшая новую жизнь в классические point’n’click-квесты, терявшие популярность. Среди множества сюжетов о спасении мира, противостоянии злу, захвате власти и расследовании преступлений мы не так часто видим произведения, доказывающие, что видеоигра может стать историей конкретного человека – и справиться с этим не хуже, а в чём-то даже лучше, чем фильм или книга.

Сложно написать что-то дельное: неожиданно и безумно больно. Сочувствуем близким и говорим большое спасибо за те минуты счастья, которые нам подарил этот гениальный человек.