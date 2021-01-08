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Уязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя

8 января 2021, 15:25
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Через опцию "Люди рядом" в Телеграме можно с точностью до нескольких десятков метров определить адрес неосторожного пользователя.

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Функция Telegram "Люди рядом" раскрывает точные адреса / Reuters

Пользователь Telegram Ахмед Хассан написал обширный пост, как вычислить точное местоположение человека в Telegram. Если человек включил функцию "показывать меня" в разделе "Люди рядом", то примерное расстояние до него будет известно в радиусе 11,3 километра.

Хассан скачал приложение для GPS-спуффинга и "перенёс" себя в Бруклин. По трём точкам он построил окружности с соответствующим радиусом на Google Earth Pro и нашёл их пересечение. Для достоверности он уточнил у своей "жертвы", действительно ли она там проживает.

Энтузиаст в свою очередь связался с командой сервиса, где ему ответили, что не видят в ней никакой проблемы. Пользователи сознательно соглашаются на передачу своей геолокации, активируя функцию, а по умолчанию она выключена, добавили в Телеграме. Тем временем другой мессенджер Line за подобный репорт выплатил $1000 и убрал информацию о расстоянии до пользователя из своей функциональности.

Как отключить функцию Люди рядом в Телеграме

Отключить отображение профиля можно в любой момент нажав на кнопку "Не показывать меня". Также, во избежание лишних рисков пользователям лучше не разрешать этой функции доступ к своей геопозиции.

Функция "Люди рядом" / Telegram

Ранее разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали самые ненадежные пароли 2020-го года, изучив базу из более 500+ миллионов паролей, слитых в сеть в результате взломов. По сравнению с 2019 годом список практически не изменился и самые "слабые" пароли по-прежнему состоят из простейших комбинаций, которые можно взломать меньше чем за секунду.

Эксперты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать. Как утверждают в NordPass, подбор большинства этих комбинаций займёт от 1 до 10 секунд.

Топ-10 самых популярных паролей у пользователей:

  • 123456

  • 123456789

  • picture1

  • password

  • 12345678

  • 111111

  • 123123

  • 12345

  • 1234567890

  • senha

Помните, что надёжный пароль – это основа безопасности ваших данных. Чтобы сделать взлом менее вероятным, нужно:

  • придумать сложную комбинацию из букв, цифр и знаков в разных регистрах;

  • использовать разные пароли для разных сайтов;

  • регулярно менять комбинации.

В случаях, когда пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, лучше сделать его полностью случайным, используя генератор надёжных паролей, который поможет вам в создании устойчивых ко взлому паролей.

Telegram мессенджер Telegram
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