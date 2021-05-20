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В Apple Watch появится управление жестами, похожее на магию

20 мая 2021, 13:10

Apple анонсировала ряд новых функций для людей с ограниченными возможностями. Все они появятся в ближайших обновлениях.

Apple
Новые функции AssistiveTouch / Reuters

Управление Apple Watch с помощью жестов ‒ не концепт, а реальность. Apple анонсировала ряд новых функций для людей с ограниченными возможностями, которые появятся до конца этого года.

В частности была представлена функция AssistiveTouch, которая позволит управлять часами с помощью жестов, не касаясь дисплея. Какие именно модели Apple Watch будут поддерживать новую фишку, компания не уточнила.

Как говорится в официальном анонсе, благодаря машинному обучению, гироскопу, акселерометру и датчику сердечного ритма Apple Watch могут считывать малейшие движения мышц и сухожилий, позволяя даже перемещать курсор на экране часов. С помощью определённых жестов можно отвечать на входящие вызовы, получать доступ к Центру уведомлений и Центру управления и так далее.

Сейчас Apple Watch реагирует лишь на один жест ‒ подъем запястья для просмотра содержимого экрана. Когда вы так делаете, экран загорается.

Помимо этого, в специальных возможностях появится следующее:

  • Фоновый шум. С её помощью пользователь отвлекается от посторонних шумов, так как у него проигрывается определённый звук из списка. На выбор доступны сбалансированные, тихие или громкие звуки, а также привычные звуки дождя или океана;
  • Отслеживание взгляда на iPad. Позже в этом году в iPadOS добавят возможность подключения сторонних устройств для отслеживания зрительного контакта ‒ они позволят перемещать курсор взглядом;
  • SignTime. В США, Франции и Великобритании запустят службу SignTime, позволяющую общаться с техподдержкой посредством языка жестов;
  • Новые настройки Memoji. Еще Apple подготовила три новых Memoji: с кохлеарным имплантом, кислородной трубкой и мягким шлемом.

Все нововведения будут доступны после обновления. Вместе с анонсом вышли беты iOS 14.7 и watchOS 7.6, но функцию AssistiveTouch, скорее всего, оставят для релиза новой ОС на WWDC в июне.

Apple
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