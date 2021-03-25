В популярной видеоигре Fortnite возобновятся виртуальные концерты

DJ Kaskade проведет онлайн-концерт внутри Fortnite / Epic Games

В 2020 году, в разгар пандемии, в королевской битве Fortnite прошёл онлайн-концерт известного рэпера Трэвиса Скотта. Он установил абсолютный рекорд по количество одновременно находящихся в игре игроков – посмотреть выступление собрались 12,3 млн игроков.

И вот, судя по последним данным, "королевская вечеринка" вновь возобновится на базе игры. Уже 27 марта в 2:00 по Киеву свой виртуальный концерт проведёт американский DJ Kaskade.

Событие будет приурочено к предстоящему 3-му сезону Rocket League внутри Fortnite. В свою очередь сам исполнитель, по всей видимости, решил использовать популярную игру в качестве платформы для рекламы недавно вышедшего мини-альбома Reset.

Как попасть на концерт в Fortnite

Выполните описанные ниже действия, чтобы попасть на "Королевскую вечеринку" и посмотреть шоу на главной сцене – одной из площадок для проведения мероприятий на "Королевской вечеринке".

На экране лобби нажмите кнопку "Изменить" в правом нижнем углу. На экране появятся режимы. Выберите режим "Королевская вечеринка" и нажмите "Принять". После того как вы нажмёте "Принять", снова откроется экран лобби. Нажмите "Играть", чтобы приступить. Отправляйтесь к главной сцене и дождитесь начала события. Находясь в режиме "Королевская вечеринка", нажмите кнопку "Карта", чтобы увидеть ваше местоположение и узнать, как добраться до главной сцены.

Расположение главной сцены "Королевской вечеринки" / Fortnite

Есть и другие способы посмотреть концерт. При помощи режима "картинка в картинке" вы можете смотреть концерт во время обычной "Королевской битвы". Просто откройте меню и выберите "Показать трансляцию "Королевской вечеринки" во время одного из выступлений.

Кроме того, вы можете смотреть концерт через приложение для групповых видеочатов Houseparty.

Концерт Трэвиса Скотта в Fortnite

Напомним, что 16 марта в игре стартовал 6 сезон 2 главы. Одним из главных нововведений сезона "Дикие времена" является синглплеерное сюжетное задание "Эпицентр: финальный кризис". Это эпическое завершение событий 5 сезона игрокам предстоит пройти за агента Джоунса, а развязка миссии изменит всю реальность.

По состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch.

Сюжет в Фортнайте очень специфичен и построен на повествовании через окружение и ARG-игры – поскольку пиковые точки его развития можно наблюдать лишь в конце и начале каждого сезона, между длительными паузами игрокам приходиться самим додумывать и объяснять изменения на карте, которые разработчики регулярно подкидывают фанатам, чтобы их раззадорить.