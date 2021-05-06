В Сеть утекли свежие подробности новой части Fable

Новую Fable делают на движке Forza Horizon / Xbox

В июле 2020 года компания Microsoft представила новую Fable, но информации по игре пока мало. Поклонникам популярной серии приходится цепляться за любую всё, что они слышат или находят.

И вот, из списка вакансий студии-разработчика Turn10 стало известно, что в новой Fable будет использоваться движок ForzaTech, который используется в гоночных представителях Forza Motorsport и Forza Horizon.

Как указано в списке вакансий:

"Вы хотите оказать серьезное влияние на разработку трех игр AAA-уровня в двух любимых франшизах Xbox? ForzaTech – это движок, инструменты и конвейеры, которые используются в играх серии Forza Motorsport и Forza Horizon. Помимо добавления новых функций, таких как трассировка лучей, для поддержки следующего поколения консолей, мы также расширяем набор инструментов для поддержки ролевой игры с открытым миром – Fable".

В Fable 4 игроки смогут исследовать страну фантастических существ и чудесных мест. Это будет ролевая игра с открытым миром, в которую возможно добавят некоторые сетевые функции. Дата выхода новой Fable остаётся неизвестной. Релиз состоится на Xbox Series и PC, а также в Xbox Game Pass.

Трейлер Fable

Серия игр Fable созданная Питером Молиньё всегда славилась возможностью сделать выбор и столкнуться с его последствиями, Вы вольны выбрать путь праведника и помогать каждому встречному, ставя интересы окружающих превыше собственных. Однако никто не мешает вам наплевать на мораль и начать свирепствовать, сея хаос и разрушение. Вы можете заставлять сердца местных жителей сжиматься, а коленки дрожать при одном вашем приближении.

Предыдущая часть Fable 3 вышла еще на прошлое поколение консолей, практически 12 лет назад.