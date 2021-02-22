В Сети появились снимки новых AirPods третьего поколения

Новые фото AirPods третьего поколения / Apple

Одним из наиболее ожидаемых анонсов от Apple в этом году являются новые беспроводные наушники AirPods Pro с обновлённым дизайном. В сети появилось несколько рендеров, демонстрирующих внешний вид модели.

Так, 3-ье поколение отличится полностью переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине.

У AirPods 3, в отличие от Pro-версии, не будет активного шумоподавления, однако ожидается поддержка пространственного звука. Новинка позволит управлять воспроизведением и настройками с помощью "жестов". Также инсайдеры пишут, что зарядный футляр для AirPods третьего поколения станет более компактным. Впрочем, несмотря на это, время автономной работы оставят в районе пяти часов.

Изменится и кейс – его размеры составят 21×46×54 мм против 21×45,2×60,6 мм у текущей модели. Когда выйдут новые AirPods, точно неизвестно, но по слухам, это случится уже в следующем месяце. Ожидается, что их стоимость составит 150-200 долларов (около 4000 грн).

Напомним, что в конце декабря 2020-го в Украине стартовали продажи других наушников производства Apple, AirPods Max – новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Цены начинаются от 20 тыс. грн.

Ранее в этом году китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене. Помимо дизайна, напоминающего наушники от Apple, Meizu Pop Pro предлагают автономность до 20 часов и продвинутую систему шумоподавления.

Наушники оснащены 10-мм динамиками и обеспечивают до шести с половиной часов музыки или до четырех с включенным шумодавом. Общее время автономной работы с учетом подзарядок от кейса составляет 20 часов. Также Meizu Pop Pro получила функцию быстрого сопряжения со смартфонами после изъятия устройства из зарядного кейса, сенсорное управление и подключение в один клик.

Купить Meizu Pop Pro можно на различных торговых площадках по типу AliExpress от 2100 грн.