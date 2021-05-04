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"Впервые в истории солнце не взошло": главное о новом сезоне Destiny 2

4 мая 2021, 19:45

Он стартует уже на следующей неделе, 11 мая.

Destiny 2
Главное о новом сезоне Destiny 2 / Bungie

Разработчики из Bungie представили следующий сезон своего ролевого онлайн-шутера Destiny 2 – "Сплайсер". Он стартует уже на следующей неделе, 11 мая и продлится до 24 августа этого года.

По сюжету, Вексы погрузили Последний город в бесконечную ночь, и мирная жизнь под неусыпным взором Странника снова под угрозой. Игрокам предстоит объединиться с таинственным союзником для того, чтобы освободить мир от мрака.

Ключевыми активностями станут "Удаление" и "Взлом" – сначала группе из 6 Стражей предстоит заполучить коды доступа вексов, а затем в еженедельном задании проникнуть в сеть и разрушить ее изнутри. Основную опасность представляет Атеон, который скрывается глубине Хрустального чертога на Венере. Через простраственно-временные разломы Стражам предстоит добраться до могущественного векса и вовремя уничтожить его – пока он не превратился в угрозу для всей Солнечной системы.

В штабе "Ш.Л.Е.М." станет доступно новое крыло с видом на погрузочную площадку, в котором "Авангард" разместит новую технологию сплайсеров и будет составлять планы по защите от вторжения вексов. Также с запуском "Сплайсера" в Destiny 2 появится возможность трансмогрификации брони, которая позволит создавать собственный внешний вид для снаряжения.

Трейлер следующего сезона Destiny 2 – "Сплайсер"

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Для всех, кто в свое время пропустил хайп по Destiny 2, это прямой сиквел одной из наиболее влиятельных игр десятилетия. Как и предыдущая часть, целью игры является улучшение игрового персонажа при помощи зарабатывания очков опыта и элементов экипировки персонажа. Их можно получить за участие в игровом процессе и выполнение "рубежей" – сюжетных или еженедельных заданий.

Активности в Destiny 2 делятся на PvE (игрок против окружения) и PvP (игрок против игрока). Помимо сюжетных миссий, к PvE-активностям относятся также налёты для 3 игроков и рейды для 6 игроков. Игроки могут перемещаться по открытому миру игры, выполняя различные задания или участвуя в открытых мероприятиях. PvP-активности включают в себя режимы deathmatch, захват зон и другие.

Destiny 2 доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Destiny 2
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