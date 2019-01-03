В Керчи коммунальщики перестали вывозить мусор

3 января 2019, 23:50

Город оказался завален мусорными пакетами после Нового года.

  • Горы мусора в Керчи Фото: Крым.Реалии
  • Горы мусора в Керчи Фото: Крым.Реалии
  • Горы мусора в Керчи Фото: Крым.Реалии
  • Горы мусора в Керчи Фото: Крым.Реалии

Коммунальные службы Керчи в аннексированном Крыму во время праздничных выходных не вывозили мусор, что привело к коллапсу на площадках для твердых бытовых отходов.

По информации ресурса Крым.Реалии, на центральных улицах Керчи местные жители начали складывать пакеты с мусором даже на пешеходных зонах.

На центральном рынке Керчи горы мусора "выросли" возле торговых рядов, где торгуют овощами и фруктами, а также рядом с корпусом, где производят продажу молочных продуктов.

Местные власти ситуацию с вывозом мусора пока игнорируют, однако известно, что обслуживающее Керчь муниципальное предприятие "КП Аршинцево" признано банкротом и имеет многомиллионную задолженность по выплате заработной платы. Частично сотрудникам коммунального предприятия накануне Нового года выплатили, выделив незначительную сумму из местного бюджета города.

Напомним, крупнейшая река Симферополя под названием Салгир из года в год все сильнее пересыхает и внешне уже напоминает поросшее зеленью и заваленное мусором болото.

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Керчь мусор коллапс коммунальщики
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