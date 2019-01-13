В полиции назвали причину мощного пожара на химзаводе на Прикарпатье

В Калуше Ивано-Франковской области пожар на территории завода "Карпатнефтехим" ликвидирован.

"13 января в 10:44 пожар в г. Калуш на территории ООО Карпатнефтехим ликвидирован", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 23:48.

Всего в тушении пожара было привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений УГСЧС в области.

"Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет", - информируют спасатели.

В то же время во факту пожара на ООО Карпатнефтехим открыто уголовное производство.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, пожар на ООО Карпатнефтехим в Калуше возник в результате нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.

В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или каком-либо предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей, или наступления иных тяжких последствий, или причинило вред здоровью потерпевшего).

Должностным лицам ООО Карпатнефтехим грозит ограничение свободы до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 22 декабря в центре Львова произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из деревянных домиков на рождественской ярмарке.