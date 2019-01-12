Пожар и взрывы: на Прикарпатье произошло крупное ЧП на нефтехимическом заводе

В субботу, 12 января, в Калуше Ивано-Франковской области произошел крупный пожар на заводе Карпатнефтехим.

По данным издания zaxid.net, на месте происшествия, по словам очевидцев, слышны взрывы. На место выехали пожарные бригады.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что сейчас на заводе происходит факельное горение пирогаза. Спасатели при помощи лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий. Привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.

По данным мэра Калуша Игоря Матвийчука, на производстве полиолефина ООО Карпатнефтехим загорелось топливо. Выбросов опасных веществ в воздух нет.

Матвийчук также подтвердил: пострадавших от пожара нет, сообщает газета Вікна в Facebook.

Напомним, 22 декабря в центре Львова произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из деревянных домиков на рождественской ярмарке.