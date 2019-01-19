Подробности взрыва в соборе бывшей УПЦ МП в Сумах: что рвануло, кто задержан

В Сумах в соборе бывшей УПЦ МП взорвалось пиротехническое средство, задержаны двое парней / portal-pravoslavie.sumy.ua

В Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата взорвалось пиротехническое средство для игры в страйкбол, в нем были зерна кукурузы.

Взрыв в соборе в Сумах правоохранители признали хулиганством (ст. 296 Уголовного кодекса), уже задержаны двое подозреваемых в его совершении, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Сумской области.

По данным ведомства, в совершении хулиганства подозревают двух сумчан — молодых людей, с ними проводили следственные действия.

"У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичный тому, что было использовано вчера (18 января — Ред.) в соборе…", — отметили в полиции.

Напомним, вечером 18 января в Сумах в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора бывшей УПЦ МП во время вечернего богослужения накануне Крещения Господня произошел взрыв, никто не пострадал.