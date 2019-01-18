В Сумах в храме УПЦ МП во время богослужения прогремел взрыв

В пятницу вечером, 18 января, в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП во время вечернего праздничного богослужения произошел взрыв.

Взрыв произошел в притворе храма, рассказали в Сумской епархии УПЦ МП.

"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП считают, что нападение "является прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве".

Отметим, что Православная церковь Украины со своей стороны осудила это преступление.

"Лично Предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного Собора, и после него много раз подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным способом", – сообщила пресс-служба ПЦУ.

Вместе с тем, в Поместной церкви отметили, что по заказу из России в Украине не раз совершались провокации, направленные на разжигание религиозной или межнациональной розни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине верующих "раскольнической" ПЦУ пугают смертным грехом.