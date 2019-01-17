"Преступно и незаконно": у Онуфрия оценили закон о переходе общин в ПЦУ

Принятый парламентом закон будет оспорен в суде, подчеркнул Василий Анисимов.
Принятый Верховной Радой Украины закон об изменении юрисдикции религиозных общин является преступным, заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.
По его словам, принятый парламентом закон необходимо оспорить в суде, передает РИА Новости.
"Это всё преступно и незаконно, надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих", — подчеркнул Анисимов.
Напомним, ранее стало известно, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ.
Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.
Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.
Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).