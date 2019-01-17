"Преступно и незаконно": у Онуфрия оценили закон о переходе общин в ПЦУ

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Принятый Верховной Радой Украины закон об изменении юрисдикции религиозных общин является преступным, заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

По его словам, принятый парламентом закон необходимо оспорить в суде, передает РИА Новости.

"Это всё преступно и незаконно, надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих", — подчеркнул Анисимов.

Напомним, ранее стало известно, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ.

Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.

Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).