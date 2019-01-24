Украина попала в тройку лидеров по количеству жалоб в ЕСПЧ

ЕСПЧ / Интерфакс

В ЕСПЧ по состоянию на конец 2018 года было зарегистрировано более 7,2 тысяч жалоб против Украины. Нашу страну в антирейтинге опережают только Россия (11,7 тысяч жалоб) и Румыния (8,5 тысяч жалоб).

Как сообщает Европейская правда, по показателю отношения количества дел к численности населения, Украина не входит в число лидеров и занимает лишь 20-е место.

Более 60% всех жалоб против Украины, поданных в ЕСПЧ, касаются последствий российской агрессии на Востоке Украины и нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме общих жалоб, ЕСПЧ также рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе, о политзаключенных и о российской агрессии в Керченском проливе.

Напомним, представители Украины потеряли свои места в регламентном комитете и в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ. Это произошло в результате изменения правил формирования комитетов, которые ввело Бюро ПАСЕ.