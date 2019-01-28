В Украине исчез капитан судна "Норд"

Рыболовецкое судно "Норд"

Капитан рыболовецкого судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте прошлого года, Владимир Горбенко пропал и не выходит на связь с субботы, 26 января.

Об этом заявил его адвокат Максим Могильницкий, передает РИА Новости.

"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - приводит агентство слова адвоката.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.