Расстрел супругов: СМИ узнали подробности задержания николаевского стрелка

После расстрела супругов злоумышленник не убегал, узнали журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

В Николаеве Герасим Багирянц, расстрелявший супругов возле Ленинского районного суда, не убегал — бросил оружие на лестницу и был задержан свидетелем-правоохранителем, у которого был выходной.

Убийство супружеской пары произошло мгновенно, "это ужасно", пишет ТСН со ссылкой на слова очевидцев преступления.

По данным издания, николаевский стрелок находится в полиции, ранее он не был судим.

"…общаться отказывается, говорит лишь, что за преступлением больше никто не стоит: "Никакой банды, ничего. Это личное", — отмечается в материале.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Позже появилась информация, что в Николаеве супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен.