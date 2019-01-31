Расстрел у суда в Николаеве: в деле появились любопытные детали

31 января 2019, 21:52

Багирянц заявил, что все долги отдал.

В Николаеве в результате стрельбы погибли супруги
Николаевскому стрелку грозит пожизненное / mk.npu.gov.ua

Герасиму Багирянцу, расстрелявшему супругов возле Ленинского районного суда в Николаеве, грозит пожизненное заключение. 

Адвокат убитых адвокат Олег Кирюхин рассказал, что 52-летний стрелок угрожал супругам еще за полгода до трагедии. По его словам, глава семьи обращался по этому поводу в полицию. Однако копы данный факт отрицают.

Татьяна Белова погибла на месте, ее муж – в машине "скорой". Им было по 60 лет.

На видео убийства видно, что во время преступления рядом с Багирянцем бегает его сын. После убийства он что-то говорит отцу и сбегает на машине. Сам убийца бросает ружье и садится на ступени.

Семьи Беловых и Багирянца дружили много лет. Еще в 2008 году Багирянц занял у Беловых 60 тыс. долларов, под залог оставил свои два дома. Однако когда не смог вернуть долг, то переписал недвижимость на детей. После этого Беловы и пошли в суд.

"Он (Багирянц – ред.) заявил, что эти долги отдал, – рассказывает адвокат. – А я говорю: "А чем это подтверждается?" Он говорит: "А есть скриншоты переписки". Я его спросил: "А есть у вас расписки?" То он говорил, что нет, то отказывался от дачи показаний".

Багирянц и в самом деле отказывался признавать свой долг. И после решения суда решился на расстрел.

При этом соседи Багирянца рассказывают, что семья его небедная, у них несколько домов, так что понять мотивы его поступка им сложно.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Позже появилась информация, что в Николаеве супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен

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