ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по иску Украины к России из-за аннексии Крыма

ЕСПЧ / Интерфакс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перенес назначенное на 27 февраля рассмотрение иска Киева в отношении Москвы по правам человека в аннексированном Крыму на неопределенный срок.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", - сообщили в пресс-службе, не уточнив дату следующего заседания.

Отмечается, что сторонам уже сообщили о переносе слушаний. По словам собеседников издания, решение о переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

Накануне глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что слушания по иску, поданному Украиной против РФ в ЕСПЧ о нарушениях прав человека в Крыму, начнутся 27 февраля.

Он напомнил, что первые дела о нарушениях Россией прав человека в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей подали в Европейский суд по правам человека в 2014-2015 годах.

В 2018 года Украина подала еще два иска: о нарушении прав политических заключенных и об украинских военнослужащих, захваченных ФСБ России у берегов Крыма.

Ранее сообщалось, что на конец 2018 года в ЕСПЧ было зарегистрировано более 7,2 тысячи жалоб против Украины.