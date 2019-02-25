-17 градусов: украинцев на днях ждут морозы

25 февраля 2019, 09:25

Осадки накроют практически всю Украину уже со вторника.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Украинцев на этой неделе ждут морозы до -13-17 градусов. Не повезет Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областям. Впрочем, днем обещают более теплую погоду – от -1 градуса на востоке до +8 градусов на западе Украины.

Осадки накроют практически всю Украину уже со вторника. Исключением станут западные области: сюда осадки придут со среды.

Потепления до +10 градусов (в частности, на западе) в Украине обещают не раньше следующей недели.

За осложнение погоды в Украине отвечают антициклон, надвигающийся с юго-запада, и циклон с севера, пояснила синоптик Наталья Диденко.

"Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон будет выдавливать осадки и холод, а циклон будет сопротивляться", – сообщила Диденко в Facebook.

Погода в Украине 25 февраля / facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине 25 февраля будет ветреной, со снегом на востоке и юго-востоке страны. Температура, в среднем, ожидается на уровне +3-8 градусов, на северо-востоке, востоке, а также в Днепре и районах от 0 до +3 градусов.

Погода в Киеве 25 февраля будет сухой и сравнительно теплой. Днем столбики термометров поднимутся до +4-6 градусов.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается", – предупредила синоптик.

Погода в Украине 25 февраля: карта

Погода в Украине 26 февраля будет попрохладнее: около 0 градусов ночью, а днем до +6 градусов, на Закарпатье – до +10 градусов.

Погода в Киеве 26 февраля будет облачной, без существенных осадков, хотя и возможны небольшой мокрый снег с дождем. Температура днем до +6 градусов.

Погода в Украине 26 февраля: карта

Погода в Украине 27-28 февраля будет с небольшими осадками, кроме западных, Одесской и Николаевской областей. Температура ночью до -3 градусов, днем до +7 градусов. В четверг будет потеплее – до +11 градусов.

Погода в Киеве 27-28 февраля обещает незначительные осадки. Температура ночью до -3 градусов, днем до +7 градусов.

Погода в Украине 27 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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